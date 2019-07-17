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Власти региона взяли на контроль вопрос модернизации котельной в гдовском поселке Смуравьево-2

Власти Псковской области взяли на контроль вопрос модернизации котельной в поселке Смуравьево-2 Гдовского района. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации регион, 16 июля в рамках подготовки к отопительному сезону объект осмотрели вице-губернатор Псковской области Василий Осипов и председатель комитета по строительству и ЖКХ Сергей Грахов.

Сложности с подачей тепла и горячей воды в поселке возникают почти каждый год, так как для стабильной работы МП «Смуравьево» требуется реконструкция котельной, построенной в 1987 году и с тех пор ни разу не реконструированной в полном объеме. Она отапливает 14 многоэтажных домов и школу, работает на дровах и угле.

Модернизация котельной и её перевод на другой вид топлива за счет местного бюджета невозможны без поддержки региона, и в ходе рабочего визита в Гдовский район губернатор Псковской области Михаил Ведерников поручил проработать данный вопрос.

Директор муниципального предприятия Александр Моисеев рассказал, что в котельной нужно установить более мощные котлы вместо двух имеющихся. По его словам, это позволит увеличить температуру в теплоносителе. Также он заявил об изношенности теплотрасс, ведущих к жилым домам, что приводит к потере тепла в процессе его подачи.

Василий Осипов спросил, сколько денег в данный момент требуется на обеспечение работы котельной. Александр Моисеев ответил, что в год нужно порядка 9 тысяч кубометров дров общей стоимостью около 10 млн рублей.

Специалистам комитета по строительству и ЖКХ совместно с технической службой МП «Смуравьево» вице-губернатор поручил до 1 августа рассчитать цену возможной реконструкции котельной в поселке. Он подчеркнул, что необходима качественная подготовка к отопительному сезону. «На обслуживании котельной помимо жилых домов стоит важный социальный объект — школа. Более того, модернизация котельной позволит в дальнейшем сократить расходы на ее обслуживание и повысит качество услуг по теплоснабжению поселка Смуравьево-2», — заметил Василий Осипов.

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