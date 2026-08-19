На Талабских островах состоялась презентация инвестпроекта «Жемчужина Псковского края»

09:43, 19 августа 2026, ПАИ

Выездное рабочее мероприятие, на котором презентовали комплексный инвестиционный проект развития туристической инфраструктуры на Талабских островах, прошло по инициативе председателя попечительского совета Псковского регионального отделения «Опора России» Валерия Лесникова. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе организации.

Участниками мероприятия стали представители региональной власти, институтов развития, банковского сектора, общественных объединений предпринимателей из четырёх регионов России, а также действующие инвесторы.

Центральной темой обсуждения стал проект «Жемчужина Псковского края». Он предполагает строительство комфортабельных апартаментов для размещения гостей Талабских островов, восстановление исторических купеческих домов XIX века и создание современной сервисной инфраструктуры на острове имени Залита.

Валерий Лесников представил участникам текущий статус и концепцию проекта, а также возможные форматы участия для инвесторов. В ходе выезда участники осмотрели территорию островов, оценили туристический потенциал локации и состояние исторических зданий. Особый акцент был сделан на уникальном сочетании духовного наследия, природной изолированности и растущего спроса на приватный, уединённый формат отдыха.

В обсуждении также приняли участие директор Псковского районного Центра культуры, представитель главы Псковского округа Юлия Михайлова, директор департамента проектной деятельности и развития территорий Фонда инвестиционного развития Псковской области Елена Федотова, председатель Торгово-промышленной палаты Псковской области Владимир Зубов, уполномоченный по защите прав предпринимателей Псковской области Аркадий Мурылёв, уполномоченный по защите прав предпринимателей Ярославской области Альфир Бакиров, уполномоченный по защите прав предпринимателей Тверской области Антон Стамплевский, уполномоченный по защите прав предпринимателей Республики Дагестан Мурад Далгатов, председатель совета Псковского Облпотребсоюза Николай Тесля, председатель Псковского Областного совета профсоюзов Игорь Иванов, депутат Псковской городской Думы, учредитель ООО «Глэдис» Сергей Гаврилов, председатель Псковского регионального отделения «Опора России», директор ООО «Динекст» Сергей Пакреев, предприниматель в сфере гостиничного бизнеса Эдуард Ефимов, и другие.

Участники отметили степень готовности площадки и её инвестиционную привлекательность, а также выразили заинтересованность в дальнейшей проработке механизмов поддержки проекта.

Председатель попечительского совета Псковского регионального отделения «Опора России» Валерий Лесников выразил уверенность, что Талабские острова обладают всем необходимым, чтобы стать точкой притяжения для туристов со всей России.

«Наша задача – создать здесь инфраструктуру, которая будет одновременно бережной к истории и рентабельной для инвесторов. Проект уже прошёл этап концептуальной подготовки, и сегодня мы увидели живой интерес со стороны делового сообщества», – прокомментировал он итоги мероприятия.

По итогам встречи достигнуты договорённости о проведении дополнительных консультаций с потенциальными инвесторами и профильными институтами развития. Проект «Жемчужина Псковского края» остаётся открытым для партнёров, заинтересованных в развитии уникальной территории Псковской области, подчеркнули организаторы мероприятия.