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Общество

Какая погода будет в Пскове в День города рассказала Тала Нещадимова

20 и 21 июля в Дни города в Пскове не прогнозируются осадки. Об этом Псковском агентству информации сообщила начальник псковского областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова.

По её словам, 20 июля в Пскове и по области местами небольшие кратковременные дожди ещё возможны, но в целом день будет преимущественно без осадков.

Температура по Пскову составит ночью от +13 до +15, днем - от +21 до +23 градусов. Ветер северных направлений, умеренный. В целом по области ночью столбики термометров покажут от +11 до +16 градусов, днем - от +19 до +24.

Тала Нещадимова отметила, что 21 июля в Пскове и области будет ещё теплее и тоже преимущественно без осадков. Воздух прогреется до +22 …+27 градусов.

18 июля в Пскове прошли сильные дожди, после которых улицы города «превратились» в реки.

Основные мероприятия в честь Дня города в Пскове состоятся 20 и 21 июля. Ознакомиться с программой празднования можно ЗДЕСЬ, с изменением движения общественного транспорта в праздничные дни - ЗДЕСЬ. А как отмечали День города в Пскове в последние 10 лет читайте ЗДЕСЬ.

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