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Общество

ФОТОФАКТ: Псков после очередного дождя снова ушёл под воду

18 июля в Пскове из-за начавшегося сильного дождя улицы города сразу же «превратились» в реки, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

В соцсетях стали появляться жалобы с фотографиями и видеозаписями о том, что горожанам сложно переходить дорогу. «Итак каждый сильный дождь. Неужели нельзя ничего сделать? Как людям переходить дорогу» - возмущается псковичка в группе «Жесть по-псковски» в социальной сети «ВКонтакте».

Это уже не первый раз, когда после начавшегося дождя, ливнёвки города не справляются с потоками воды. Однако, после того, как дождь прекращается, вода постепенно уходит. 

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