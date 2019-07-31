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Политика

Сергей Мезенцев получил удостоверение кандидата на пост главы Новоржевского района

Фото со страницы Сергея Мезенцева в социальной сети «ВКонтакте».

Заместитель главы администрации Новоржевского района Сергей Мезенцев получил удостоверение кандидата пост главы муниципалитета. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Вот и я получил удостоверение зарегистрированного кандидата на должность главы Новоржевского района. Нас, кандидатов, целая команда. Для каждого это, в первую очередь, проверка на совесть, честность и стойкость, умение достойно пройти путь предвыборной борьбы», - написал Сергей Мезенцев.

Фото со страницы Сергея Мезенцева в социальной сети «ВКонтакте».

Он также отметил, что, отработав некоторое время в должности заместителя главы администрации, стал чётко представлять проблемы района и оценивать перспективы его развития. При этом Сергей Мезенцев подчеркнул, что для того чтобы Новоржевский район развивался, необходимо тесное и конструктивное сотрудничество с населением, волостями, депутатами всех уровней и администрацией области. «С уверенностью могу сказать, что без поддержки губернатора [Михаил Ведерников — ПАИ] и областной администрации перспектив у района не много», - заключил он.

Сергея Мезенцева на выборы выдвинула партия «Единая Россия». Он стал победителем предварительного партийного голосования, набрав 82,65% голосов. На выборы главы Новоржевского района зарегистрированы шесть кандидатов. Помимо Сергея Мезенцева это Наталья Антонова, которую выдвинуло региональное отделение «Справедливой России»; Александр Гущин, выдвинутый региональным отделением партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»; Алексей Иванов, которого выдвинуло региональное отделение «Партии Роста»; Софья Пугачева, выдвинутая региональным отделением «Яблоко»; Светлана Пугачева, которую выдвинуло региональное отделение КПРФ.

Выборы главы Новоржевского района состоятся в Единый день голосования 8 сентября.

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