Сергей Мезенцев получил удостоверение кандидата на пост главы Новоржевского района

13:41, 31 июля 2019, ПАИ

Заместитель главы администрации Новоржевского района Сергей Мезенцев получил удостоверение кандидата пост главы муниципалитета. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Вот и я получил удостоверение зарегистрированного кандидата на должность главы Новоржевского района. Нас, кандидатов, целая команда. Для каждого это, в первую очередь, проверка на совесть, честность и стойкость, умение достойно пройти путь предвыборной борьбы», - написал Сергей Мезенцев.

Он также отметил, что, отработав некоторое время в должности заместителя главы администрации, стал чётко представлять проблемы района и оценивать перспективы его развития. При этом Сергей Мезенцев подчеркнул, что для того чтобы Новоржевский район развивался, необходимо тесное и конструктивное сотрудничество с населением, волостями, депутатами всех уровней и администрацией области. «С уверенностью могу сказать, что без поддержки губернатора [Михаил Ведерников — ПАИ] и областной администрации перспектив у района не много», - заключил он.

Сергея Мезенцева на выборы выдвинула партия «Единая Россия». Он стал победителем предварительного партийного голосования, набрав 82,65% голосов. На выборы главы Новоржевского района зарегистрированы шесть кандидатов. Помимо Сергея Мезенцева это Наталья Антонова, которую выдвинуло региональное отделение «Справедливой России»; Александр Гущин, выдвинутый региональным отделением партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»; Алексей Иванов, которого выдвинуло региональное отделение «Партии Роста»; Софья Пугачева, выдвинутая региональным отделением «Яблоко»; Светлана Пугачева, которую выдвинуло региональное отделение КПРФ.

Выборы главы Новоржевского района состоятся в Единый день голосования 8 сентября.