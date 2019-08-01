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Общество

Советник губернатора Татьяна Пахомова обсудила с Андреем Михеевым промышленную политику в Дновском районе

Фото со страницы Татьяны Пахомовой в социальной сети «ВКонтакте».

Советник губернатора Псковской области, начальник территориального отдела социальной защиты в Дновском районе Татьяна Пахомова обсудила с председателем комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области Андреем Михеевым промышленную политику в Дновском районе. Об этом она сообщила на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

В частности, шла речь об основных проблемах, которые волнуют производственные предприятия Дновского района: высокие тарифы на электроэнергию и дефицит квалифицированных кадров.

По мнению Татьяны Пахомовой, в Псковской области, как и во всей России, нужна программа по распределению выпускников вузов и техникумов. «Уезжает молодежь на обучение в большие города и не возвращается, а район потихоньку вымирает», - посетовала она.

Что же касается вопроса по электроэнергии, то, по словам советника губернатора, его необходимо решать в разрезе всей Псковской области. «Будем работать!» - заключила она.

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