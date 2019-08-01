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Общество

«Подарки для новорожденных» получили 12 семей из Псковского района

Двенадцать семей из Псковского района, в которых с 1 января этого года появились на свет малыши, получили «Подарки для новорожденных». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковского района.

Глава Псковского района Наталья Федорова, председатель Собрания депутатов Андрей Неофитов и начальник территориального управления Псковского района ГГУ социальной защиты населения Псковской области Марина Сафонова поздравили молодых родителей с рождением детей и пожелали всем крепкого здоровья, семейного счастья и светлого будущего. После этого Наталья Федорова вручила всем от имени губернатора Псковской области Михаила Ведерникова «Подарки для новорожденных».

«Подарок для новорожденного» — сертификат номиналом 5 тысяч рублей от благотворительного фонда развития Псковской области «Святой равноапостольной княгини Ольги», поздравительная открытка от главы региона Михаила Ведерникова и памятная медаль «Рожденному на земле Псковской». «Подарок для новорожденного» — ещё одна мера поддержки материнства и детства, направленная на повышение рождаемости в Псковской области. Проект реализуется в рамках программы «Десятилетие детства».

Семьи, в которых родились дети с 1 января, смогут получить «Подарок для новорожденного» в территориальных органах социальной защиты Пскова и Великих Лук и в центрах социального обслуживания всех районов Псковской области. С 1 августа вручение наборов будет проходить в перинатальном центре в день выписки.

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