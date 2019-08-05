В пять раз больше зерновых собрали в Псковской области в сравнении с 2018-м годом

14:31, 05 августа 2019, ПАИ

В этом году по сравнению с прошлым в Псковской области зерновых культур собрали в пять раз больше. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона со ссылкой на комитет по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору.

В Псковской области намолотили 24,1 тысяч тонн зерна при показателе средней урожайности 44,7 центнера с гектара.

Специалисты убирают урожай на сельскохозяйственных полях и готовят почву для посева озимых культур, а также занимаются заготовкой кормов.

Ход работ контролирует председатель Комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Псковской области Николай Романов. Он уже посетил в рамках рабочих выездов ведущие предприятия Дновского района: СПК «Дружба», СПК «Светоч» и ООО «Красное знамя». Кроме того, Николай Романов оценил урожай хрена в Пустошкинском районе.

По словам руководителя комитета, сезонные работы в регионе идут в усиленном режиме, предприятия нацелены на эффективное выполнение задач по уборке урожая и подготовке земель.