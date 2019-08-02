Николай Романов и Иван Штылин посетили сельхозпредприятие в Пустошкинском районе

14:44, 02 августа 2019, ПАИ

2 августа в Пустошкинском районе председатель комитета по сельскому хозяйству Николай Романов и председатель комитета по физкультуре и спорту Псковской области Иван Штылин посетили предприятие «Агрофорт», занимающееся выращиванием хрена. Об этом сообщается на странице комитета в социальной сети Instagram.

Как отмечается в посте, в этом году под культуру посадили на площади 190 га. Планируемый урожай – 1 тысяч 500 тонн. В ближайших планах – увеличение площади посева до 400 га.

Иван Штылин претендует на пост главы Пустошкинского района. Он выдвинут на выборы партией «Единая Россия». В качестве кандидатов на этот пост также зарегистрированы домохозяйка Елена Агаджанова от «Партии Роста», пенсионер, депутат Собрания Пустошкинского района на непостоянной основе Светлана Василькова от «Яблоко», начальник по управлению имуществом АО «Псковский завод радиодеталей «Плескава» Валентина Александрова от «Справедливой России», депутат Собрания Пустошкинского района на непостоянной основе, помощник депутата Псковского областного Собрания Алексей Карасев от ЛДПР, глава сельского поселения «Красноармейская волость» Себежского района Виктор Лапшин от КПРФ, временно неработающий Алексей Штукин от партии «Коммунисты России».