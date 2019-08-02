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Политика

Иван Цецерский покинул пост регионального куратора партпроекта «Единой России» «Городская среда»

5 августа на заседании президиума Псковского регионального политсовета «Единой России было принято решение об освобождении Ивана Цецерского от должности координатора партийного проекта «Городская среда» в Псковской области.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального отделения партии, ранее Иван Цецерский написал соответствующее заявление о сложении полномочий регионального куратора партпроекта «Городская среда».

На следующем заседании президиума Псковского регионального политсовета «Единой России будет рассмотрен вопрос о назначении нового координатора партпроекта.

По мнению секретаря регионального отделения «Единой России» Александра Котова, партпроект «Городская среда» - эффективный и хороший проект по благоустройству общественных пространств и дворовых территорий, поэтому к выбору нового куратора партпроекта нужно подойти максимально ответственно.

Ранее Иван Цецерский покинул пост секретаря Псковского городского отделения «Единой России». Он также ушёл с должности главы Пскова.

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