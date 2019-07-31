Учения боевой группы войск НАТО и США проходят в Латвии

12:09, 06 августа 2019, ПАИ

Военнослужащие стран НАТО и США прибыли в Латвию для участия в совместных учениях. Многонациональный батальон будет отрабатывать переброску сил и средств с использованием вертолетов и самолетов. К участию привлечены около 1300 бойцов из Албании, Чехии, Италиии, Польши, Словакии, Словении, Черногории, Испании, а также 150 военнослужащих 1-й пехотной дивизии, 3-го батальона и 1-го авиационного полка армии США. Задействованы 13 вертолетов UH-60 и HH-60 Black Hawk, сообщает DELFI Латвия. Возглавляет учения Канада.

Мероприятия пройдут по 13 августа. Минобороны принимающей стороны обратилось к жителям Латвии, предупредив о перелетах воздушных бортов и передвижении техники. Населению принесли извинения за временные создаваемые неудобства.