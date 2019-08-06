Иван Штылин получил удостоверение кандидата на должность главы Пустошкинского района

16:47, 06 августа 2019, ПАИ

Председатель комитета по спорту администрации Псковской области Иван Штылин получил удостоверение кандидата на пост главы Пустошкинского района. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Instagram.

Иван Штылин также поделился фотографией 2010 года, где ему вручают удостоверения кандидата в депутаты Великолукский городской Думы. Он отметил, что это был его первый опыт участия в выборах, когда он понял «энергия и свободное от работы тренером время, позволяют попробовать себя ещё и в политике».

При этом под фотографией вручения удостоверения кандидата на пост главы Пустошкинского района Иван Штылин написал, что сейчас нет «уже на лице такой улыбки», поскольку после работы в Псковском областном Собрании депутатов и администрации Псковской области «понимаешь всю ответственность возложенных на тебя обязательств и принимаемых решений».

«Есть энергия и желание внести свой вклад в улучшение жизни жителей Пустошкинского района», - заключил кандидат.

Иван Штылин выдвинут на выборы от партии «Единая Россия». 26 мая он победил в предварительном партийном голосовании, набрав 66,36 % голосов. Выборы главы Пустошкинского района состоятся в Единый день голосования 8 сентября.

Всего за пост главы Пустошкинского района будут бороться семь претендентов. В качестве кандидатов зарегистрированы:

Елена Агаджанова от «Партии Роста» (1981 года рождения, образование - среднее общее, домохозяйка);

Валентина Александрова от «Справедливой России» (1970 года рождения, образование - высшее, начальник по управлению имуществом АО «Псковский завод радиодеталей «Плескава»);

Светлана Василькова от «Яблоко» (1960 года рождения, образование - высшее, пенсионер, депутат Собрания Пустошкинского района на непостоянной основе);

Алексей Карасев от ЛДПР (1982 года рождения, образование - среднее профессиональное, депутат Собрания Пустошкинского района на непостоянной основе, помощник депутата Псковского областного Собрания);

Виктор Лапшин от КПРФ (1956 года рождения, образование - высшее, глава сельского поселения «Красноармейская волость» Себежского района, депутат Собрания этой волости);

Алексей Штукин от партии «Коммунисты России» (1989 года рождения, образование - высшее, временно не работает);

Иван Штылин от «Единой России» (1986 года рождения, образование - высшее, председатель комитета по спорту Псковской области).

Подробно со всеми кандидатами можно ознакомиться на сайте облизбиркома. Выборы состоятся в Единый день голосования 8 сентября.