Иван Штылин получил удостоверение кандидата на должность главы Пустошкинского района
Председатель комитета по спорту администрации Псковской области Иван Штылин получил удостоверение кандидата на пост главы Пустошкинского района. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Instagram.
Иван Штылин также поделился фотографией 2010 года, где ему вручают удостоверения кандидата в депутаты Великолукский городской Думы. Он отметил, что это был его первый опыт участия в выборах, когда он понял «энергия и свободное от работы тренером время, позволяют попробовать себя ещё и в политике».
При этом под фотографией вручения удостоверения кандидата на пост главы Пустошкинского района Иван Штылин написал, что сейчас нет «уже на лице такой улыбки», поскольку после работы в Псковском областном Собрании депутатов и администрации Псковской области «понимаешь всю ответственность возложенных на тебя обязательств и принимаемых решений».
«Есть энергия и желание внести свой вклад в улучшение жизни жителей Пустошкинского района», - заключил кандидат.
Иван Штылин выдвинут на выборы от партии «Единая Россия». 26 мая он победил в предварительном партийном голосовании, набрав 66,36 % голосов. Выборы главы Пустошкинского района состоятся в Единый день голосования 8 сентября.
Всего за пост главы Пустошкинского района будут бороться семь претендентов. В качестве кандидатов зарегистрированы:
Елена Агаджанова от «Партии Роста» (1981 года рождения, образование - среднее общее, домохозяйка);
Валентина Александрова от «Справедливой России» (1970 года рождения, образование - высшее, начальник по управлению имуществом АО «Псковский завод радиодеталей «Плескава»);
Светлана Василькова от «Яблоко» (1960 года рождения, образование - высшее, пенсионер, депутат Собрания Пустошкинского района на непостоянной основе);
Алексей Карасев от ЛДПР (1982 года рождения, образование - среднее профессиональное, депутат Собрания Пустошкинского района на непостоянной основе, помощник депутата Псковского областного Собрания);
Виктор Лапшин от КПРФ (1956 года рождения, образование - высшее, глава сельского поселения «Красноармейская волость» Себежского района, депутат Собрания этой волости);
Алексей Штукин от партии «Коммунисты России» (1989 года рождения, образование - высшее, временно не работает);
Иван Штылин от «Единой России» (1986 года рождения, образование - высшее, председатель комитета по спорту Псковской области).
Подробно со всеми кандидатами можно ознакомиться на сайте облизбиркома. Выборы состоятся в Единый день голосования 8 сентября.