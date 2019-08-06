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Джип с россиянами рухнул с 20-метрового обрыва в Турции

Туристический внедорожник рухнул с 20-метрового обрыва в пригороде Аланьи в Турции. Как сообщает Фонтанка.ру, в автомобиле находились шесть россиян.

Соотечественники получили травмы легкой и средней тяжести, их госпитализировали. Помимо российских туристов пострадали путешественники из Литвы и Голландии. Всего в автомобиле было 11 человек. Один из туристов находится в тяжелом состоянии в учебно-исследовательской больнице местного университета. Имеется неподтвержденная информации об одном погибшем.

Отмечается, что туристы на внедорожнике направились в «сафари-тур»в каньон Сападере. Водитель не справился с управлением и джип съехал с дороги.

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