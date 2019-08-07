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Спорт

Псковичи выиграли турнир по футболу в Москве

Фото из группы «Юниор - детская футбольная школа Пскова» в социальной сети «ВКонтакте».

Юные псковские спортсмены из детской футбольной школы «Юниор» выиграли призовые места на международном кубке «Спартак Юниор 2019», который проходил в Москве. Об этом сообщается в группе «Юниор - детская футбольная школа Пскова» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото из группы «Юниор - детская футбольная школа Пскова» в социальной сети «ВКонтакте».

По итогам турнира команда 2012 года рождения заняла первое место в «Золотом кубке», а команда 2013 года рождения – третье место в «Серебряном кубке».

Фото из группы «Юниор - детская футбольная школа Пскова» в социальной сети «ВКонтакте».

Соревнования проходили в течение четырёх дней. Турнир посетили более пяти тысяч гостей. В псковской детской футбольной школе «Юниор» отметили, что московский турнир стал для псковичей колоссальным опытом и самым масштабным соревнованием.

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