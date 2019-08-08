Некоторые псковские управляющие компании повторно взимали плату за вывоз мусора

10:53, 08 августа 2019, ПАИ

Некоторые управляющие компании в Псковской области взимали с жителей плату за вывоз мусора, несмотря на то, что эту услугу оказывает региональный оператор по обращению с твёрдыми коммунальными отходами и он же выставляет счета населению. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе прокуратуры Псковской области, после вмешательства надзорного ведомства жителям были возвращены неправомерно взысканные средства на общую сумму более 30 тыс. рублей.

Также прокуроры районов и городов области выявляли факты ненадлежащего исполнения управляющими компаниями обязательств по содержанию общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах. В этой связи директора управляющих компаний были привлечены к административной ответственности.

Обнаружены были в ходе проверок и нарушения законодательства в сфере газоснабжения: в домах не проводились проверки состояния и функционирования дымовых и вентиляционных каналов.

Кроме того, работники прокуратуры направляли в суд исковые заявления с требованием обязать управляющие компании устранить нарушения законодательства о ГИС ЖКХ. В частности речь шла о неразмещении «управляйками» в системе отчетов об управлении многоквартирными домами, информации о нормативах потребления коммунальных услуг, о количестве жилых и нежилых помещений в управляемых домах, о способах формирования фондов капитального ремонта и документах, на основании которых сделан данный выбор.

Были у прокуратуры претензии и к органам местного самоуправления, которые не исполняли свои обязанности по контролю за использованием объектов жилищно-коммунального хозяйства и предоставлением гражданам коммунальных услуг.

По итогам первого полугодия органы прокуратуры области в сфере ЖКХ выявили 797 нарушений закона, тогда как за аналогичный период прошлого года их было 606. В результате были внесены 11 протестов на незаконные правовые акты (в прошлом году – 5), 192 представления (в прошлом году - 175). По представлениям прокуроров к дисциплинарной ответственности привлечены 135 человек (в прошлом году - 113), административное наказание получили 16 должностных лиц, что на 10 меньше, чем в первом полугодии 2018-го года. Предостережения о недопустимости нарушения законов получили 53 человека (в прошлом году – 42). В суд были направлены 5 исков (в прошлом году – 13), было возбуждено одно уголовное дело.