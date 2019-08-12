Дмитрий Быстров: Уверен, что реставрация цепных мостов в Острове начнётся уже в этом году

15:35, 12 августа 2019, ПАИ

Глава Островского района Дмитрий Быстров уверен, что реставрацию цепных мостов в Острове удастся начать уже в этом году. Об этом он заявил в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации. «Я рассчитываю, что кто-то заявится на аукцион. В соответствии с последующим контрактом, конечно, подрядчик должен определенные работы сделать уже в этом году», - сказал Дмитрий Быстров.

По его словам, поскольку островские мосты - это объект культурного наследия федерального значения, предстоит провести много работ по их реставрации. Срок контракта – 2 года. «И если все сложится благополучно, то к концу следующего года мы будем иметь завершенный объект», - добавил глава района.

Аукцион на проведение реставрационных работ объявлен на сайте госзакупок. Начальная (максимальная цена) контракта составляет 308 млн 323 тыс. 76 рублей.

В интервью ПАИ руководитель комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области Наталья Тихомирова отмечала, что в перечень работ по реставрации мостов входит замена опорных частей на опорах и ремонт зон опирания, очистка поверхности всех каменных конструкций - опоры, пилоны, пьедесталы; перекладка гранитных блоков пьедесталов галерей, где имеют место сдвиги блоков, очистка, осушение и ремонт галерей, очистка от продуктов коррозии и загрязнений всех элементов металлических конструкций с последующей антикоррозийной обработкой, замена ослабленных металлических элементов сооружения; замена деревянных элементов мостового полотна, устройство системы водоотвода с мостового полотна сооружения, восстановление перильных ограждений смотровых площадок и пьедесталов.

Финансирование на ремонт мостов получено благодаря губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову, по итогам его переговоров с руководством Федерального дорожного агентства (Росавтодор).

Островские мосты были построены по указанию Николая I. Зимой императору приходилось посещать город, передвигаясь по льду, а летом - на лодке. Согласно легенде, во время очередной переправы при высокой волне у Николая I промокли вещи, позже он высказал недовольство местным дворянам, обещавшим построить мост.

Императору представили несколько проектов, в итоге был выбран самый дешевый. Автором проекта моста стал петербургский строитель и инженер Михаил Краснопольский. Во время строительства уделяли много внимания качеству материалов. К примеру, облицованные гранитом каменные детали мостов сделаны из отборной плиты, ее привозили из Санкт-Петербурга. Звенья цепей перед установкой проверяли на прочность и растяжение.

19 ноября 1853 года состоялось торжественное открытие мостов, а Михаила Краснопольского наградили орденом Святой Анны второй степени. В 1918 году деревянные конструкции мостов заменили на металлические. Один из мостов взорвали в 1944 году во время Великой Отечественной войны, его удалось полностью восстановить уже к концу войны.