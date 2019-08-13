0
20:53
Ольга Евстигнеева обсудила с соцработниками реализацию нацпроекта «Демография» в Бежаницком, Новоржевском и Пушкиногорском районах
18:36
419 млн рублей получит область на продолжение строительства Северного обхода Пскова
18:10
Максимум услуг связи для всей семьи: «Ростелеком» обновил пакетные предложения для жителей Псковской области
17:22
В Псковской области приступили к разработке мастер-планов
16:53
Закрытие «Десантного взвода - 2019» под Псковом (ФОТОРЕПОРТАЖ)
16:36
Новый главный архитектор появился в Пскове
16:13
План велодорожек направят «Убитые дороги» в администрацию Псковской области
Еще новости
  • Коротко
Общество

Акцию «Безопасность детства - 2019» провели псковские полицейские

В Псковской области прошла акция «Безопасность детства - 2019». За два дня полицейские провели целый ряд мероприятий и встреч с подростками. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Так, сотрудники МО МВД России «Себежский» провели «День безопасности» с воспитанниками специального учебно-воспитательного учреждения закрытого типа. Им разъяснены нормы уголовной и административной ответственности.

Сотрудники ПДН УМВД России по городу Пскову в рамках акции посетили 2 учреждения с круглосуточным пребыванием детей на территории города. В детском санатории «Сосновый бор» в поселке Череха отдыхающим рассказали о безопасном поведении в общественных местах и на воде, на дороге и в чрезвычайных ситуациях. Персоналу учреждения разъяснены действия при возникновении нестандартных ситуаций, направленные на сохранение жизни и здоровья детей.

Также стражи порядка посетили «Областной центр семьи». С несовершеннолетними проведены профилактические беседы, разъяснены правила проживания в государственном учреждении, указано на необходимость соблюдения мер безопасности, дети предупреждены о недопустимости самовольных уходов с расположения центра и безнадзорного нахождения на улице в ночное время суток.

Полицейские Опочки провели мероприятие «Безопасный двор»: были проверены места массового пребывания школьников и учащихся - парк «Победы», берег реки Великой, спортивная площадка, Вал, Военный и Городской стадион, площадка возле Дома Культуры. С подростками проведены беседы на тему: «Правила безопасной езды на велосипеде», детям и родителям вручены памятки: «Это нужно знать всем!», «Что делать, если потерялся ребенок».

В Острове сотрудники полиции приняли участие в проведении «Дня физкультурника». В спортивном матче по волейболу участвовали 12 несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в ПДН.

Подобные встречи полицейских с детьми, подростками и их родителями на территории региона будут продолжены.

 

 

 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Ольга Евстигнеева обсудила с соцработниками реализацию нацпроекта «Демография» в Бежаницком, Новоржевском и Пушкиногорском районах
13 августа 2019
Ольга Евстигнеева обсудила с соцработниками реализацию нацпроекта «Демография» в Бежаницком, Новоржевском и Пушкиногорском районах
419 млн рублей получит область на продолжение строительства Северного обхода Пскова
13 августа 2019
419 млн рублей получит область на продолжение строительства Северного обхода Пскова
Максимум услуг связи для всей семьи: «Ростелеком» обновил пакетные предложения для жителей Псковской области
13 августа 2019
Максимум услуг связи для всей семьи: «Ростелеком» обновил пакетные предложения для жителей Псковской области
В Псковской области приступили к разработке мастер-планов
13 августа 2019
В Псковской области приступили к разработке мастер-планов
Закрытие «Десантного взвода - 2019» под Псковом (ФОТОРЕПОРТАЖ)
13 августа 2019
Закрытие «Десантного взвода - 2019» под Псковом (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Новый главный архитектор появился в Пскове
13 августа 2019
Новый главный архитектор появился в Пскове
План велодорожек направят «Убитые дороги» в администрацию Псковской области
13 августа 2019
План велодорожек направят «Убитые дороги» в администрацию Псковской области
Почти 940 млн рублей получит Псковская область на ремонт дорог
13 августа 2019
Почти 940 млн рублей получит Псковская область на ремонт дорог

Идет загрузка...