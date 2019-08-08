На 180 га увеличил посевные площади бежаницкий «Ударник» за счёт заброшенных земель

13:32, 14 августа 2019, ПАИ

На 180 гектаров увеличило посевные площади хозяйство «Ударник» в Бежаницком районе за счёт введения в сельхозоборот заброшенных земель. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области со ссылкой на и. о. председателя регионального комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Татьяну Бабичеву.

В ходе выезда в Бежаницкий район Татьяна Бабичева посетила «Ударник» и обсудила с руководством хозяйства ход уборки урожая. Сейчас там идёт заготовка кормов и уборка зерновы: уже намолочено около 550 тонн зерна, подготовлено более 11 тыс. тонн силоса, что составляет 140% к плану.

«Ударник» является племенным репродуктором по разведению крупного рогатого скота черно-пестрой породы. На сегодня в хозяйстве – около 2 тысяч голов. В районе «Ударник» находится на первом месте по надоям: за семь месяцев здесь произвели 1,8 тыс. тонн молока, также хозяйство входит в число лучших в регионе по надою на одну фуражную корову.

Кроме того, в рамках поездки в Бежаницкий район Татьяна Бабичева побывала в хозяйстве «Озерное» в деревне Махново, которое занимается растениеводством и овощеводством: выращивает зерновые, капусту, картофель, морковь, свеклу, кабачки и является единственным в регионе производителем гороха.

Руководитель хозяйства Геннадий Кабанченко отметил хороший урожай текущего года, но сложные погодные условия для его уборки. На сегодня в «Озёрном» убрали около 220 га зерновых и намолотили порядка 450 тонн, овощей собрали 63 тонны.