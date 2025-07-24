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Экономика

Как изменятся требования к оформлению кассовых чеков, рассказали в ФНС

Новые требования к оформлению кассовых чеков начнут действовать в России с 1 сентября, сообщили ПАИ в пресс-службе УФНС России по Псковской области.

Фото: ПАИ

Новые обязательные и дополнительные реквизиты кассового чека утверждены приказом ФНС. Изменения коснутся всех, кто использует контрольно-кассовую технику (ККТ), но в первую очередь затронут тех пользователей ККТ, которые работают с маркированными товарами.

Цель изменений – сделать чеки более прозрачными и понятными как для покупателя, так и для контролирующих органов.

Так, например, вводятся дополнительные реквизиты и форматы фискальных документов. Теперь кассовые чеки будут содержать больше технической информации. Это касается как интернет-продаж, так и оплаты банковскими картами и другими безналичными способами.

В чеках появятся новые теги:

  • 1011 – часовой пояс места расчёта;
  • 1082 – сумма безналичной оплаты;
  • 1125 – признак расчёта через интернет;
  • 1234 – все безналичные оплаты по чеку;
  • 1235 – детальная информация о каждой безналичной оплате;
  • 1236 – способ безналичной оплаты;
  • 1237 – идентификаторы безналичной оплаты;
  • 1238 – дополнительные данные о безналичной оплате;
  • 2040 – номер фискального документа, связанного с маркированными товарами.

Кроме того, уточнены визуальные параметры бумажных чеков. Теперь они должны соответствовать следующим стандартам:

  • высота символов – не менее двух миллиметров;
  • интервал между строками – не менее 0,5 миллиметра;
  • контрастность текста – не менее 40 %;
  • также установлен минимальный размер QR-кода – 20×20 миллиметров при контрастности не ниже 40 %.
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