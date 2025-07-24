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Общество

Насколько молодёжи доступна покупка собственного жилья, рассказали эксперты

Какие в России существуют программы поддержки молодёжи, планирующей приобрести собственное жильё, рассказали tmn.aif.ru эксперты.

Фото: ПАИ

В России работают различные программы поддержки, например льготная семейная ипотека. При этом семьи, у которых ещё нет ребёнка, могут участвовать в таких льготных программах, как IT-ипотека (если работает в аккредитованной компании), или в отдельных региональных инициативах, рассказал руководитель PR-направления компании Genesis Group Михаил Духовный.

Также, по его словам, в некоторых регионах запущены местные инициативы: программы поддержки молодых специалистов, сниженные ставки в рамках программ лояльности банков, субсидии на первоначальный взнос. Некоторые застройщики также предлагают для молодёжи специальные условия рассрочки.

Кроме того, для молодёжи есть возможность участия в программе «Молодая семья», которая даёт возможность получить компенсацию до 30 % от стоимости жилья. Но в этом случае у покупателя должен быть статус нуждающегося в улучшении жилищных условий. Получить этот статус можно при отсутствии собственного жилья либо оно признано непригодным для проживания или не соответствует нормативу площади – шесть квадратных метров на человека, объяснил ведущий эксперт агентства недвижимости «Этажи» Илья Павлюк.

По словам руководителя департамента аналитики и консалтинга компании «НДВ Супермаркет Недвижимости» Елены Чегодаевой, если детей нет, то другая семья с детьми может стать созаёмщиком при получении семейной ипотеки.

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