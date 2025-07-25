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Экономика

Банк России снизил ключевую ставку

Совет директоров Банка России 25 июля принял решение снизить ключевую ставку на 200 базисных пунктов – до 18 % годовых, сообщили ПАИ в пресс-службе регулятора.

Фото: ПАИ

Это второе подряд снижение ставки, предыдущее было в июне.

Ключевая ставка – минимальная процентная ставка, по которой Банк России предоставляет кредиты на неделю коммерческим банкам, а также по которой он принимает средства на депозиты.

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