Банк России снизил ключевую ставку
Совет директоров Банка России 25 июля принял решение снизить ключевую ставку на 200 базисных пунктов – до 18 % годовых, сообщили ПАИ в пресс-службе регулятора.
Это второе подряд снижение ставки, предыдущее было в июне.
Ключевая ставка – минимальная процентная ставка, по которой Банк России предоставляет кредиты на неделю коммерческим банкам, а также по которой он принимает средства на депозиты.
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