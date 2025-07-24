ФНС: Самозанятые обязаны ежемесячно уплачивать налог на профдоход не позднее 28-го числа

07:49, 24 июля 2025, ПАИ

Самозанятые обязаны ежемесячно уплачивать налог на профессиональный доход (НПД) не позднее 28-го числа месяца, следующего за расчётным месяцем. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УФНС России по Псковской области.

Для того чтобы сумма налога была рассчитана правильно, налогоплательщик при получении денежных средств обязан сформировать чек в тот же день, когда поступила оплата от покупателя (заказчика) и обязан передать сведения о произведенных расчётах в налоговый орган. Сделать это можно через кредитную организацию, через оператора, через приложение «Мой налог».

Если налогоплательщик использует в расчётах посредников, то сведения о каждой операции или сводные данные за месяц нужно передать в налоговый орган не позднее 9-го числа следующего месяца.

Сумму налога не нужно считать самому, она определяется налоговым органом. Применение налогового вычета, учёт налоговых ставок в зависимости от налогоплательщика, контроль над ограничением по сумме дохода и другие особенности расчёта полностью автоматизированы.

Налог за месяц рассчитает налоговый орган и после этого не позднее 12-го числа месяца, следующего за истекшим месяцем, придёт уведомление в приложении «Мой налог» с суммой налога и реквизитами для его уплаты.

Информация о налоге и об уплате отражается в мобильном приложении во вкладке «Налоги» и в веб-версии мобильного приложения во вкладке «Начисления».

Кроме того, налогоплательщик может сформировать справку о состоянии расчётов (доходах) по НПД в мобильном приложении «Мой налог» или в веб-кабинете «Мой налог» на сайте ФНС. Из неё можно узнать о сумме доходов и исчисленном налоге.

Налог уплачивается по итогам месяца (налоговый период). Первым налоговым периодом будет период со дня постановки на учёт до конца календарного месяца, следующего за месяцем, в котором была постановка на учёт.

Если налог меньше 100 рублей, то эта сумма добавится к сумме налога к уплате по итогам следующего месяца.

Заплатить налог надо не позднее 28-го числа месяца, следующего за расчётным месяцем. Если дата уплаты выпадает на праздничный или выходной день, тогда срок уплаты переносится на первый рабочий день. Если этого не сделать в срок, то в следующие десять календарных дней через приложение придёт требование об уплате налога, но уже с пенями.

Напомним, что неуплата налогов приводит к негативным последствиям, в том числе к начислению пени за каждый день просрочки.