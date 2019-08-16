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Великолучанин нанёс ущерб дорогам Башкортостана на 98 тысяч рублей

Великолучанин нанёс ущерб дорогам Башкортостана на 98 тысяч 238 рублей. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УФССП России по Псковской области, эту сумму мужчина заплатил из-за превышения допустимых нагрузок транспортного средства при перевозке тяжёлого груза.

Во время весового контроля обнаружилось не только опасное превышение нагрузок, но и отсутствие специального разрешения на перевозку тяжеловесного груза. При этом перемещение тяжеловесных грузов приводит к преждевременному износу дорожного полотна, что наносит дополнительный ущерб и влечет дополнительные затраты, связанные с организацией пропуска движения и осуществления надзора за техническим состоянием путей следования груза.

 Чтобы ускорить процесс выплаты, судебный пристав-исполнитель вынес постановление о запрете регистрационных действий в отношении автотранспортных средств, принадлежащих должнику. В результате тот пришел на прием к судебному приставу и в полном объёме выплатил долг.

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