Маршрут «Санкт-Петербург - Псков» попал в пятёрку популярных направлений поезда «Ласточка»

10:40, 19 августа 2019, ПАИ

Маршрут «Санкт-Петербург - Псков» попал в пятёрку наиболее популярных направлений поезда «Ласточка», сообщается в рейтинге сервиса «Туту.ру».

Самым излюбленным маршрутом для россиян стали поездки из Краснодара в Сочи, на втором месте - направление из Москвы в Нижний Новгород, на третьем - маршрут Москва - Иваново, на четвёртом - Москва - Владимир.

За первый год запуска «Ласточек» по маршруту Петербург - Псков и обратно удалось перевезти порядка 550 тысяч пассажиров.

Три пары поездов «Ласточка» связывают Псков и Санкт-Петербург с 4 августа 2018 года благодаря договоренностям губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с РЖД. С 3 августа по субботам и воскресеньям маршрут поезда Санкт-Петербург – Псков продлён до Печор. В феврале «Ласточки» в одном маршруте соединили Псков, Великий Новгород и Петрозаводск.