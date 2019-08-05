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Общество

Почти 550 тысяч пассажиров перевезли «Ласточки» в Псковской области

Более 548 тысяч пассажиров перевезли «Ласточки» за год с момента запуска по маршруту Псков - Санкт-Петербург и обратно. Заполняемость поездов составила почти 90 %, сообщили Псковскому агентству информации в службе корпоративных коммуникаций Октябрьской железной дороги - филиала ОАО «РЖД».

Три пары поездов «Ласточка» связывают Псков и Санкт-Петербург с 4 августа 2018 года благодаря договоренностям губернатора Михаила Ведерникова и РЖД. С 3 августа по субботам и воскресеньям маршрут поезда «Ласточка» Санкт-Петербург – Псков продлен до станции Печоры.

По случаю юбилейной даты на всех рейсах поездов «Ласточка» отправлением 4 августа из Санкт-Петербурга, Пскова и Печор пассажиров поздравили сладкими подарками. Кроме того, всем участникам программы лояльности «РЖД Бонус» за поездку 4 августа на поездах «Ласточка» Санкт-Петербург – Псков – Печоры начислены двойные баллы.

Кроме того, в феврале «Ласточки» впервые в одном маршруте соединили Псков, Великий Новгород и Петрозаводск.

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