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Культура

Вечер органной музыки «Вселенная «Бах» пройдёт в печорской кирхе

Юлия Глазкова

24 августа в 17:00 лютеранской церкви Святого Петра в Печорах на улице Гагарина, 12А состоится вечер органной музыки «Вселенная «Бах». Перед слушателями выступит лауреат международных конкурсов Юлия Глазкова (орган, Санкт-Петербург). Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы.

В программе концерта произведения Иоганна Себастьяна Баха:

Прелюдия и фуга до мажор BWV 531;

Трио-соната ми бемоль мажор в 3х частях: I часть – Adagio – Allegro;

Пастораль BWV 592;

Прелюдия и фуга соль мажор BWV 541;

Хоральная прелюдия Allein Gott in der Höh sei Ehr BWV 662;

Хоральная прелюдия Allein Gott in der Höh sei Ehr BWV 664;

Токката и фуга ре минор BWV 565.

Орган в Печорах построен эстонской фирмой Kriisa в 1928 году и является одним из десяти сохранившихся исторических органов России. Также печорский инструмент является единственным духовым органом в Псковской области. Концерты проводятся с апреля по октябрь, и пожертвования слушателей идут на восстановление этого уникального инструмента.

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