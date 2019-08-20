Вечер органной музыки «Вселенная «Бах» пройдёт в печорской кирхе
24 августа в 17:00 лютеранской церкви Святого Петра в Печорах на улице Гагарина, 12А состоится вечер органной музыки «Вселенная «Бах». Перед слушателями выступит лауреат международных конкурсов Юлия Глазкова (орган, Санкт-Петербург). Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы.
В программе концерта произведения Иоганна Себастьяна Баха:
Прелюдия и фуга до мажор BWV 531;
Трио-соната ми бемоль мажор в 3х частях: I часть – Adagio – Allegro;
Пастораль BWV 592;
Прелюдия и фуга соль мажор BWV 541;
Хоральная прелюдия Allein Gott in der Höh sei Ehr BWV 662;
Хоральная прелюдия Allein Gott in der Höh sei Ehr BWV 664;
Токката и фуга ре минор BWV 565.
Орган в Печорах построен эстонской фирмой Kriisa в 1928 году и является одним из десяти сохранившихся исторических органов России. Также печорский инструмент является единственным духовым органом в Псковской области. Концерты проводятся с апреля по октябрь, и пожертвования слушателей идут на восстановление этого уникального инструмента.