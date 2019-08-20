Вечер органной музыки «Вселенная «Бах» пройдёт в печорской кирхе

09:35, 21 августа 2019, ПАИ

24 августа в 17:00 лютеранской церкви Святого Петра в Печорах на улице Гагарина, 12А состоится вечер органной музыки «Вселенная «Бах». Перед слушателями выступит лауреат международных конкурсов Юлия Глазкова (орган, Санкт-Петербург). Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы.

В программе концерта произведения Иоганна Себастьяна Баха:



Прелюдия и фуга до мажор BWV 531;

Трио-соната ми бемоль мажор в 3х частях: I часть – Adagio – Allegro;

Пастораль BWV 592;

Прелюдия и фуга соль мажор BWV 541;



Хоральная прелюдия Allein Gott in der Höh sei Ehr BWV 662;



Хоральная прелюдия Allein Gott in der Höh sei Ehr BWV 664;



Токката и фуга ре минор BWV 565.

Орган в Печорах построен эстонской фирмой Kriisa в 1928 году и является одним из десяти сохранившихся исторических органов России. Также печорский инструмент является единственным духовым органом в Псковской области. Концерты проводятся с апреля по октябрь, и пожертвования слушателей идут на восстановление этого уникального инструмента.