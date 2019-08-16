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14-летняя девочка пропала в Псковском районе

В Псковском районе разыскивается 14-летняя Вероника Пугачева, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковского района.

Девочка проживает в деревне Родина Псковского района. Она ушла из дома 19 августа и до сих пор её местонахождение не установлено.

На вид ребёнку 15-16 лет, рост около 175 сантиметров, среднего телосложения, волосы светло-русые до плеч. Ранее она уже не раз уходила из дома.

Граждан, которым что-либо известно о местонахождении Вероники Пугачевой, просят обратиться в ОМВД России по Псковскому району по телефонам: 8 (8112) 67-68-51 или 02.

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