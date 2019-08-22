Вентиляционная камера выгорела в результате пожара в Доме офицеров Пскова

18:02, 22 августа 2019, ПАИ

В Пскове в Доме офицеров в результате пожара выгорела вентиляционная камера на площади один квадратный метр.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, к месту возгорания от МЧС были направлены 6 единиц техники и 17 человек личного состава. Причины возгорания уточняются. Пострадавших нет, подчеркнули в ведомстве.

Пожар в Доме офицеров на улице Комдива Кирсанова, 5 произошёл 22 августа около 15:30.