Стена здания обрушилась в Новосибирске, 11 человек находятся под завалами

10:32, 28 августа 2019, ПАИ

Два человека погибли в результате обрушения стены и перекрытия реконструируемого здания в Новосибирске на улице Ударной 28 августа. Все случилось около 8:20. Как пишет ТАСС, рабочие проводили реконструкцию строения. Под завалами могут находится 11 человек, одного извлекли живым.

Площадь обрушения составила 350 квадратных метров. По предварительным данным, трагедия произошла из-за нарушения требований безопасности при строительстве. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при ведении строительных работ.

Над разбором завалов работают 70 человек и 20 единиц техники. Кинологи с собаками разыскивают людей, на месте скорая медицинская помощь.

Добавим, 16 августа двое рабочих погибли в результате обрушения стены при демонтаже здания в Ленинрадской области.