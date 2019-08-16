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Происшествия

Двое рабочих погибли при обрушении стены в Ленинградской области

Двое рабочих погибли в результате обрушения стены при демонтаже здания на промышленной площадке в Волховском районе Ленинградской области. Трагедия произошла днем 16 августа, пишет ТАСС.

Спасатели извлекли тела рабочих из-под завалов. На месте происшествия работает региональный Следственный комитет. Спасатели продолжают проверять место обрушения конструкций.

«На территории промышленной площадки компании «Пикалевская сода» произошло обрушение при демонтаже одного из неиспользуемых промышленных зданий, погибли два человека. По заказу компании производились работы по демонтажу неиспользуемых промышленных конструкций и зданий», - приводит издание слова директора по экспорту компании «Пикалевская сода» Вячеслава Колесникова.

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