Бюджет Пскова на 2019 год превысил 6 млрд рублей

11:02, 05 сентября 2019, ПАИ

Депутаты Псковской городской Думы внесли изменения в бюджет муниципалитета на 2019 год. Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации с 28-й сессии гордумы, которая проходит 5 сентября, бюджет Пскова увеличен за счёт поступлений средств по программам приграничного сотрудничества и областной казны. Доходы на 2019 год составят 6 млрд 147 млн 512 тыс. рублей, расходы - 6 млрд 280 млн 574 тыс. рублей.

В частности, доходы увеличиваются на 162 млн 617,1 тыс. руб. за счет увеличения безвозмездных поступлений.100 млн руб. поступят на ремонт дорог из федерального бюджета. Пообъектное распределение средств будет осуществлено после подписания соглашения между комитетом по транспорту Псковской области и администрацией города Пскова. 38 млн 196,6 тыс. руб. выделил Фонд содействия реформированию ЖКХ на модернизацию системы водоснабжения Пскова, 24 млн 420,5 тыс. руб. составляют средства иностранных партнеров на выполнение ремонтно-реставрационных работ и работ по приспособлению под городской туристический и информационный центр и дом творческих индустрий Усадьбы Н. Беклешова. В рамках программы «Формирование городской среды» перераспределяются средства по благоустройству общественных пространств в сумме 9 млн 291,2 тыс. руб. (из средств субсидии 63 млн 617,9 тыс. руб.), деньги направляются на благоустройство дворовых территорий.

Высвобожденные средства пойдут на разработку проектно-сметной документации на ликвидацию псковской городской свалки в рамках реализации Федерального проекта «Чистая страна» (5 млн 187,1 тыс. руб.), на обеспечение уличного освещения города (4 млн 469,2 тыс. руб)

Детской музыкальной школе № 1 в целях софинансирования из средств городского бюджета выделили 2 млн 621,9 тыс. руб. (местный бюджет) на приобретение музыкальных инструментов, мебели и оборудования; 5 млн 32,1 тыс. руб. – на проведение капитального ремонта здания. Муниципальный контракт на проведение ремонтно-реставрационных работ на сумму 89 млн 575,8 тыс. руб. заключен 3 июля, срок выполнения работ – до 1 декабря 2019 года.

Также предусмотрены средства на погашение просроченной кредиторской задолженности 2018 года в сумме 4 млн 691,1 тыс. руб. по образовательным учреждениям города.

Уменьшены лимиты Псковской городской Думы на 2019 год в сумме 2 млн 252,5 тыс. руб.: 1 280,0 тыс. руб. – запланированные на освещение деятельности представительного органа в СМИ в связи с экономией средств по результатам размещения муниципального заказа; 220 тыс. руб. - невостребованные средства на проведение 39-х Международных Ганзейских Дней; 752,5 тыс. руб. – запланированные на капитальный ремонт фасада здания по улице Некрасова, 14 в связи с несостоявшимся аукционом.

752,4 тыс. рублей направят детской музыкальной школе № 5 на приобретение приборов отопления в актовый зал, текущий ремонт межпанельных швов, кровли, стен и замену окон. На текущий ремонт кровли в школе № 23 выделено 803 тыс. руб., на ремонт кабинета физики и инвентарной Кикоинского класса в школе № 1 – 298 тыс. руб.; на ремонт кровли в МБДОУ № 52 - 399 тыс. руб.

Ранее в июне 2019 года также были уменьшены лимиты Псковской городской Думы на 500 тысяч рублей (командировочные и представительские расходы), эти деньги направили на ремонт пищеблока в школе № 18 и учебного класса в школе № 1.