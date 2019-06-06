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Общество

Командировочные расходы Псковской гордумы сократятся на 500 тысяч рублей

Командировочные расходы Псковской городской Думы сократятся на 500 тысяч рублей, деньги направят на благоустройство школ Пскова, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Предложение о сокращении расходов озвучила и. п. главы Пскова Елена Полонская. Она рассказала, что приняла решение сократить количество командировок и за счёт этого отремонтировать пищеблок в школе №18 и кабинет первого класса в общеобразовательной школе № 1 имени Л. М. Поземского.

Члены комитета по бюджету, налогам и финансовому контролю поддержали предложение Елены Полонской. Вопрос рассмотрят на сессии Псковской городской Думы 14 июня.

Средняя общеобразовательная школа № 1 им. Л. М. Поземского - одна из старейших в Псковской области. Здесь училось немало выдающихся ученых и литераторов. Один из них - физик-экспериментатор Исаак Кикоин. В этом году по договоренности губернатора Михаила Ведерникова с Курчатовским институтом в Пскове прошли Кикоинские научные чтения, посвященные 111-й годовщине со дня рождения физика-экспериментатора. 

Школа №18 носит имя Героя Советского Союза, генерала армии В. Ф. Маргелова.

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