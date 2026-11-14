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Культура

Национальная премия «Время талантов» пройдёт в Пскове

VIII Российская национальная премия в области культуры и искусства «Время талантов» пройдёт в Пскове с 11 по 14 декабря, сообщили ПАИ в городской администрации.

Фото: ПАИ. Фото носит иллюстративный характер

Конкурсные программы развернутся на сценах Дома офицеров и детской музыкальной школы № 2 им. М. П. Мусоргского.

Участниками премии станут победители фестивалей международного творческого проекта «Время талантов» — коллективы и отдельные исполнители из разных регионов России и стран ближнего зарубежья, удостоенные Гран-при и званий лауреатов первой, второй и третьей степеней с 1 сентября 2024 по 30 ноября 2026 года.

Также участниками премии могут стать коллективы и солисты, которые участвовали в других международных фестиваля, в конкурсах вне проекта «Время талантов» и получившие Гран-при и звание лауреата первой степени.

Свои таланты участники представят в номинациях «хореография», «вокал», «инструментальное исполнительство», «цирковое искусство», «театр», «изобразительное искусство» и «декоративно-прикладное искусство».

Помимо конкурсной программы, для участников организуют мастер-классы по хореографии, вокалу, инструментальному исполнительству и актёрскому мастерству, творческие мастерские, круглые столы с членами жюри, а также обзорные экскурсии по древнему Пскову.

Жюри возглавят известные деятели культуры и искусства: заслуженные и народные артисты России, звёзды эстрады, кино, радио и телевидения, профессиональные педагоги.

Цели премии – обмен творческими достижениями и опытом, укрепление международных связей через детское, юношеское, взрослое и профессиональное творчество, сохранение и развитие национальных культур и формирование творческого потенциала подрастающего поколения.

Подать заявку на участие можно до 30 ноября на сайте time-talantov.ru, заполнив заявку установленного образца и направив её на электронный адрес timetalantov@yandex.ru.

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