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Сформировано жюри V фестиваля анимации и литературы «Пушкин. Михайловское»

Сформировано жюри V фестиваля анимации и литературы «Пушкин. Михайловское», который пройдёт в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» в период с 4 по 8 декабря.

Изображение: Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское»

Как сообщает служба информации музея, конкурсные фильмы будут оценивать актриса, сценарист и режиссёр Анна Янковская, композитор Ольга Петрова, художник-постановщик анимационного кино Марина Курчевская и режиссёр, сценарист, художник-постановщик анимационного кино Алексей Дёмин. Председателем судейской бригады, как уже сообщалось ранее, станет режиссёр-мультипликатор, художник Дмитрий Геллер.

Торжественное открытие фестиваля запланировано на 4 декабря. Начнут церемонию в большом театрально-концертном зале музейного Научно-культурного центра в 18:00.

Напомним, что фестиваль анимации и литературы «Пушкин. Михайловское» был инициирован несколько лет назад музеем-заповедником и его директором Георгием Василевичем. Этот праздник мультипликации неизменно вызывает большой интерес у россиян – в прошлом году, например, творческие встречи, ретро- и конкурсные показы и другие события фестивальной программы в Пушкинских Горах, Пскове, Острове и Опочке собрали почти 3,5 тысячи зрителей.

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