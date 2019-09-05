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74 ДТП с участием мотоциклистов, мопедистов и скутеристов произошли на псковских дорогах в этом году

В этом году на дорогах Псковской области зафиксировали 74 ДТП с участием водителей мотоциклов, мопедов и скутеров. В этих авариях 6 человек погибли и 81 получил ранения.  Такие данные озвучил заместитель начальника управления ГИБДД УМВД по Псковской области Юрий Шестаков в ходе круглого стола в редакции газеты «Псковская правда» 6 сентября, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

В ДТП с мототехникой пострадали 12 детей и один погиб – 6-летняя девочка, которую сбил мотоциклист на улице Инженерной.

По вине мотоциклистов 74-х аварий случились 57, столкновений было 22, в половине из них виноваты были водители мотоциклов, а в половине – автомобилей. Наиболее распространённым нарушением со стороны водителей мототехники является несоблюдение правил проезда перекрёстков.

Как отметил Юрий Шестаков, большая часть аварий произошла в городах, в 31-м случае водители оказались без прав категории А.

По его словам, за этот год в ГАИ за сдачей на права категории А обратились 179 человек, успешно справился с экзаменом только 81.

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