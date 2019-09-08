«Не оставляйте банки на балконе»: Названа причина пожара в многоэтажном доме на улице Коммунальной в Пскове

13:18, 08 сентября 2019, ПАИ

Сотрудниками ГУ МЧС России по Псковской области названа причина пожара в доме №69 по улице Коммунальной в Пскове, который произошел 7 сентября. Как рассказали корреспонденту Псковского агентства информации в пресс-службе ведомства, в результате ЧП выгорел балкон площадью 1,5 на 3 метра, закопчена квартира на 9 этаже многоэтажного дома.

«Причиной стало фокусирование солнечных лучей на ткань через стеклянную банку с жидкостью», - уточнили в ГУ МЧС России по региону.

Пострадавших в результате пожара нет.