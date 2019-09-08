Псковские полицейские разыскали пропавшие из дома дачницы из Санкт-Петербурга вещи

14:47, 08 сентября 2019, ПАИ

Жительница Санкт-Петербурга была вынуждена обратиться за помощью в полицию. Она приехала в свой домик в деревне Погорелово Плюсского района и обнаружила, что в одном из окон разбито стекло, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Из дома пропали газовая плита, газонокосилка, ряд других личных вещей. Стражи правопорядка установили причастное к краже лицо. Подозреваемым оказался 39-летний местный житель. Мужчина не работает, не имеет постоянного дохода. Часть пропавших вещей у него изъяли и вернули владелице.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Кража» (ч.3 ст.158 УК РФ).

Проводится проверка.