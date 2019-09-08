Дмитрий Шахов: В Пскове на выборах вброса голосов быть не может

15:59, 08 сентября 2019, ПАИ

Уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов побывал на некоторых из избирательных участков в регионе. Свои выводы он озвучил в информационном центре Избирательной комиссии, передает корреспондент Псковского агентства информации.

«В Пскове все пять участков оснащены автоматическими комплексами для подсчета бюллетеней. Это исключает манипуляции. Вброса быть не может», - заявил он.

В столице региона в этот день проходят довыборы депутата Псковского областного Собрания и депутата Псковской городской Думы. По данным на 15 часов явка составила 11,87% и 12,48 % соответственно.

По словам Дмитрия Шахова в следственных и изоляторах и изоляторах временного содержания на территории области на этот раз не голосуют – нет лиц, проживающих в границах избирательных участков. «В основном уделено внимание тем гражданам, которые находятся под домашним арестом. Таких 21 человек. Все они получили право проголосовать. 20 из них в Пскове и 1 в одном из районов Псковской области», - сообщил омбудсмен.