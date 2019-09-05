«Очередная победа Хабиба»: Боец обошел Ольгу Бузову по количеству подписчиков

19:52, 08 сентября 2019, ПАИ

Российский боец Хабиб Нурмагомедов становится все более и более популярным. На его страницу в социальных сетях подписалось 16 млн 325 тысяч человек. Это примерно на 7 тысяч подписчиков больше, чем у Ольги Бузовой. которая с 2017 года сохраняла лидерство среди российских звезд, пишет Фонтанка.

8 сентября Хабиб одержал еще одну победу – он стал самым популярным россиянином в инстаграме. СМИ сообщают, что резкий скачок подписчиков на аккаунт бойца зафиксирован в день его победы над американским спортсменом Дастином Порье. Теперь на счету россиянина 28 побед в 28 поединках.

До 2017 года лидером рейтинга звезд в инстаграме в России был Тимати.