«Дастин просто сломался психологически»: Хабиб Нурмагомедов одержал победу

07:52, 08 сентября 2019, ПАИ

Поединок Хабиба Нурмагомедова и Дастина Порье завершился победой Хабиба. Бой проходил в Абу-Даби, внутри арены в этот момент было +30 градусов. Но жара не позволила сломать абсолютного боцовского чемпиона (UFC) в поединке с американцем, пишет ТАСС.

Бой начался в хорошем темпе, несколько минут противники присматривались друг к другу. Затем началась «перестрелка» - бойцы обменивались короткими ударами. Каждый раз американскому спортсмену удавалось уходить от удушающих приемов Хабиба, в какой-то момент ему удалось нанести сильный удар.

«Он сделал хороший захват, но я смог выйти из него. Он не сумел меня задушить, после чего Дастин просто сломался психологически. Я знал, что так будет», - прокомментировал Нурмагомедов после боя.

Через 2 минуты и 6 секунд после начала третьего райунда рефери остановили бой - американец капитулировал после удушающего захвата.

«Я планировал, что моими раундами будут четвертый или пятый, что я там включусь, – сказал позже Порье.​