«Дастин просто сломался психологически»: Хабиб Нурмагомедов одержал победу
Поединок Хабиба Нурмагомедова и Дастина Порье завершился победой Хабиба. Бой проходил в Абу-Даби, внутри арены в этот момент было +30 градусов. Но жара не позволила сломать абсолютного боцовского чемпиона (UFC) в поединке с американцем, пишет ТАСС.
Бой начался в хорошем темпе, несколько минут противники присматривались друг к другу. Затем началась «перестрелка» - бойцы обменивались короткими ударами. Каждый раз американскому спортсмену удавалось уходить от удушающих приемов Хабиба, в какой-то момент ему удалось нанести сильный удар.
«Он сделал хороший захват, но я смог выйти из него. Он не сумел меня задушить, после чего Дастин просто сломался психологически. Я знал, что так будет», - прокомментировал Нурмагомедов после боя.
Через 2 минуты и 6 секунд после начала третьего райунда рефери остановили бой - американец капитулировал после удушающего захвата.
«Я планировал, что моими раундами будут четвертый или пятый, что я там включусь, – сказал позже Порье.