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Политика

Вице-премьер: Тотальное желание отрегулировать всю деятельность граждан вызывает отставание законов от реальности

Тотальное желание отрегулировать всю деятельность граждан вызывает отставание законов от реальности, заявил вице-премьер Максим Акимов в интервью газете «Известия».

«У нас законодательство построено на тотальном описании жизни нормами и регуляторикой: мы семантически, смыслами, пытаемся описать всё, как оно должно быть, любую вещь, любую работу, от первого вздоха до гробовой доски всё надо отрегулировать… Но такая в хорошем смысле комплексность нас тормозит. Мы можем заставить чиновников писать законы круглосуточно –– все равно не успеют в ногу со временем», — сказал он.

По мнению Акимова, сегодня государство должно брать на себя только наиболее чувствительные для общества моменты, например, регулировку оборота данных. 

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