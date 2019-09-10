Минздрав намерен запретить курение вейпов, электронных сигарет и кальянов в общественных местах

10:07, 10 сентября 2019, ПАИ

Минздрав РФ считает необходимым рассмотреть и принять закон о распространении антитабачных ограничений на электронные сигареты, вейпы и кальяны, в частности, о запрете их употребления в общественных местах, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя министра здравоохранения РФ Олега Салагая.

В связи с этим главный терапевт Минздрава получил поручение провести анализ возможной связи электронных сигарет и тяжелых заболеваний органов дыхания и подготовить соответствующие рекомендации. Такое же письмо с просьбой отследить взаимосвязь министерство направит в российские регионы.

Главному специалисту по патологической анатомии дано указание проанализировать случаи смерти от заболеваний легких в трудоспособном возрасте на предмет возможной связи с потреблением электронных сигарет.

Так, центры по контролю и профилактике заболеваний США зафиксировали в стране смерть пяти человек, куривших электронные сигареты. Зарегистрированы также порядка 450 случаев заболеваний, предположительно, вызванных курением вейпов.