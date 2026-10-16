48-й раз на старт: в Порховском районе завтра пробегут в память о жертвах фашизма

23:37, 16 октября 2026, ПАИ

Открытый чемпионат Псковской области по бегу на шоссе Порхов – Красуха состоится в Порховском районе в субботу, 17 октября. Мероприятие, посвящённое памяти жертв фашизма, пройдёт в регионе в 48-й раз, плюс пятый год подряд соревнования приурочены ко Дню памяти жителей сожжённых деревень Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

На традиционный забег уже зарегистрировалось более 130 человек. Заявиться на дистанцию можно и в день соревнований.

Старт запланирован на 11:00 возле мемориала «Скорбящая псковитянка» в деревне Красуха. Участникам предстоит преодолеть одну из дистанций – 3, 5, 10 или 21 километр. Турнир пройдёт в шести возрастных группах.

Спортсмены будут бороться за победу и лично, и в командах. В командном зачёте для городов квота составляет десять спортсменов, для районов – шесть. Призёров во всех возрастных группах в каждом виде программы наградят дипломами и медалями, абсолютные победители на самых длинных дистанциях получат призы.

Напомним, трагедия в деревне Красуха произошла почти 83 года назад. 27 ноября 1943 года отряд фашистских карателей вошёл в деревню, после того как недалеко от населённого пункта была уничтожена машина с представителями немецкого командования. Поджигая дома, всех жителей согнали на колхозное гумно. Перед массовой казнью от жителей Красухи требовали выдать местоположение партизан, но ответа не дождались. После этого сарай подожгли, а тех, кто пытался вырваться из огня, убивали автоматной очередью. Тогда погибли 283 человека. В живых остался только один свидетель трагедии – жительница деревни Мария Лукинична Павлова, ставшая прообразом «Скорбящей псковитянки»: в огне погибли её дети.

Подобная участь постигла 19 окрестных деревень и ещё тысячи во всей области. В их числе и деревня Ланёва Гора в Псковском районе, которую фашисты сожгли вместе с жителями 22 октября того же года. В память об этой трагедии и о тысячах других, произошедших в годы оккупации на Псковщине, по инициативе губернатора Псковской области Михаила Ведерникова 22 октября установлена региональная дата – День памяти жителей сожжённых деревень.

Всего за годы фашистской оккупации на территории Псковской области убито более 70 тысяч мирных жителей, уничтожено свыше пяти тысяч деревень.