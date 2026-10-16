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Общество

В Псковской области организовали день открытых дверей по проекту «Профессионалитет»

Единый день открытых дверей в рамках федерального проекта «Профессионалитет» на базе образовательного кластера «Искусство и креативная индустрия» проходит в Псковской области с 5 по 17 октября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото здесь и далее: министерство образования Псковской области

Площадками стали Псковский политехнический колледж и колледжи-партнёры: Псковский колледж профессиональных технологий и сервиса, Псковский кооперативный техникум и Псковский областной колледж искусств имени Н. А. Римского-Корсакова. Участники знакомятся со специальностями, которые отвечают требованиям регионального рынка труда.

В рамках дня открытых дверей школьники участвуют в профессиональных пробах, которые образовательные учреждения проводят совместно с отраслевыми работодателями. Практические занятия позволяют ближе познакомиться с рабочими профессиями и попробовать силы в выполнении реальных производственных задач.

Для школьников также проходят всероссийские классные часы «Профессионалитет: ты в хорошей компании!», которые проводят амбассадоры проекта. Учащиеся девятых классов посещают экскурсии на площадках работодателей, где идут работы по реставрации объектов культурного наследия Пскова. Такие визиты дают возможность увидеть реставрационные процессы и пообщаться с профессионалами.

Кроме того, 17 октября в 11:00 Центр опережающей профессиональной подготовки Псковской области проведёт масштабное онлайн-родительское собрание. Представители кластера «Искусство и креативная индустрия» расскажут о доступных профессиях и специальностях, предоставят информацию о работодателях проекта, познакомят с руководителями и преподавателями колледжей кластера. Для подключения к трансляции нужно пройти по ссылке.

Мероприятия проводятся в рамках федерального проекта «Профессионалитет» национального проекта «Молодёжь и дети».

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