Пскович и семь его подельников пойдут под суд за убийство одинокого пенсионера ради квартиры

16:50, 11 сентября 2019, ПАИ

Житель Псковской области пойдёт под суд в составе преступной группы, члены который обвиняются в убийстве одинокого пенсионера и хищении его квартиры. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Следственном комитете Российской Федерации.

Жертвой стал 63-летний житель Калужской области. Пенсионер Вооруженных сил РФ хотел переехать из Обнинска в Краснодарский край к знакомой на постоянное место жительства, а свою квартиру продать. Узнав о намерении мужчины расстаться со своей недвижимостью, 56-летний житель Калужской области вошел к нему в доверие и стал регулярно навещать. В ходе визитов злоумышленнику удалось выяснить, что у пенсионера нет родственников, и он решил убить пожилого мужчину, чтобы получить его квартиру и другое имущество. В конце января 2017 года он «заказал» жертву двум жителям Украины, и те лишили пенсионера жизни в его же квартире. Они завернули тело в ковер, вывезли в Мещовский район и спрятали в подвале гаража.

Затем организатор преступления поехал в Республику Крым, где местная жительница помогла ему получить новый паспорт на имя убитого, но с его фотографией, а также оформить доверенности от имени погибшего на других участников преступной группы. Таким образом, квартиру пенсионера переоформили на одного из соучастников с целью дальнейшей продажи. По поддельному паспорту преступники сняли деньги со вклада погибшего, а организатор взял на его имя в кредит мобильный телефон, получил два потребительских кредита и два микрозайма. Более того, несколько месяцев он присваивал военную пенсию.

В конце июня 2017 года об исчезновении знакомого из Обнинска заявила в полицию жительница Краснодарского края. Сотрудники уголовного розыска узнали, что в марте в Крыму на имя пропавшего кто-то оформил новый паспорт взамен, якобы, утраченного. При этом на фотографиях в «новом» паспорте и ранее выданном были изображены разные лица. Также полиция выяснила, что в мае по доверенности была оформлена купля-продажа трехкомнатной квартиры пропавшего.

Следователи СК России возбудили уголовное дело по статье «убийство», все участники преступной группы были установлены. Жителю Калужской области и двум гражданам Украины предъявили обвинение в организации и совершении убийства. В мошенничестве за незаконные действия с квартирой и другим имуществом погибшего подозреваются трое жителей Обнинска, а также их приятель из Псковской области. Наказание по той же статье грозит жительнице Крыма – предпринимательнице, занимающейся оказанием клининговых услуг и организацией приезда в регион звезд эстрады. По версии следствия, именно она ввела в заблуждение знакомых, служащих в органах государственной власти, и помогла преступникам оформить паспорт с «липовой» фотографией и анкетными данными потерпевшего.

Следователи собрали достаточную доказательственную базу, проведены более 20 различных судебных экспертиз, общий объем материалов составил 47 томов.

В зависимости от роли, каждому из 8 участников преступной группы предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных пунктами «ж», «з» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц), частями 1, 3, 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество), пунктом «а» части 3 статьи 158 УК РФ (кража) и частями 1, 2 статьи 325 УК РФ (похищение документов). Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.