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В ТРК «Акваполис» в Пскове из-за проблем с электричеством прервали киносеансы

В ТРК "Акваполис" 14 сентября произошло внезапно отключение электроэнергии.

14 сентября около 19:30 в ТРК «Акваполис» погас свет. Как передает корреспондент Псковского агентства информации, выключение электричества произошло разово на всех этажах, в том числе, в залах кинотеатра «Мираж».

В результате киносеансы были прерваны, торговые точки прекратили обслуживание посетителей. 

В ТРК "Акваполис" 14 сентября произошло внезапное отключение электроэнергии.

Представители администрации торгового комплекса отметили, что проблемы носят «внешний характер», они связаны со сбоем на линии электропередач, но никак не с работой внутренних коммуникаций  здании.

В ТРК "Акваполис" 14 сентября произошло внезапное отключение электроэнергии.

Администрация ТРК «Акваполис» принесла извинения посетителям и выразила надежду, что поломка будет вскоре устранена и подача элетроснабжения возобновится уже этим вечером. 

Посетителям, как передает корресподент ПАИ, не сообщают какие-либо подробности. Покупатели не спешат расходиться. Они все еще верят, что отключение временное и ждут возобновление работы торговых точек. В темных коридорах сейчас несколько десятков человек. 

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