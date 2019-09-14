В ТРК «Акваполис» в Пскове из-за проблем с электричеством прервали киносеансы

20:08, 14 сентября 2019, ПАИ

14 сентября около 19:30 в ТРК «Акваполис» погас свет. Как передает корреспондент Псковского агентства информации, выключение электричества произошло разово на всех этажах, в том числе, в залах кинотеатра «Мираж».

В результате киносеансы были прерваны, торговые точки прекратили обслуживание посетителей.

Представители администрации торгового комплекса отметили, что проблемы носят «внешний характер», они связаны со сбоем на линии электропередач, но никак не с работой внутренних коммуникаций здании.

Администрация ТРК «Акваполис» принесла извинения посетителям и выразила надежду, что поломка будет вскоре устранена и подача элетроснабжения возобновится уже этим вечером.

Посетителям, как передает корресподент ПАИ, не сообщают какие-либо подробности. Покупатели не спешат расходиться. Они все еще верят, что отключение временное и ждут возобновление работы торговых точек. В темных коридорах сейчас несколько десятков человек.