Более 2 600 пожаров ​произошло в Псковской области за полгода

14:16, 08 июля 2026, ПАИ

За шесть месяцев 2026 года на территории Псковской области зарегистрировали 2 616 пожаров, которыми нанесён прямой материальный ущерб в размере 22 миллионов 285 тысяч рублей. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

При пожарах погибло 44 человека, в том числе один несовершеннолетний. В результате пожаров получили травмы 13 человек.

Всего пожарами уничтожено 302 строения, 2 549 698 квадратных метров площадей и 17 единиц автотранспорта. При этом сотрудникам МЧС удалось спасти 337 человек и материальные ценности на сумму 113 миллионов 263 тысячи рублей, а также 161 строение и 22 единицы автотранспорта.