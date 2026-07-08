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Происшествия

Расследование покушения мужчины на убийство бывшей жены завершили в Пыталовском районе

Расследование уголовного дела в отношении мужчины, обвиняемого в покушении на убийство бывшей жены, завершили в Пыталовском районе. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

Фото: пресс-служба СУ СК России по Псковской области

По версии следствия, днём 17 мая местный житель пришёл домой к бывшей супруге, где между ними произошёл конфликт на почве ревности. Во время ссоры мужчина с целью убийства женщины ударил её ножом в грудную клетку.

Благодаря вмешательству сотрудника полиции, прибывшего по поступившему заявлению, злоумышленник был остановлен и не смог довести преступление до конца.

Также установлено, что мужчина неоднократно судим за различные преступления против собственности, на момент задержания находился под установленным судом административным надзором. По ходатайству следствия суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

Теперь мужчина обвиняется в совершении преступления по части 3 статьи 30, части 1 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство). Следствие собрало достаточную доказательственную базу и направило уголовное дело в суд.

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