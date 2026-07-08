Полиция по горячим следам задержала невельчанина за угон машины

11:32, 08 июля 2026, ПАИ

Невельские полицейские задержали местного жителя, подозреваемого в угоне автомобиля, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В ночь на 7 июля от дома на улице Маншук Маметовой в Невеле угнали автомобиль ВАЗ-2105. Получив сообщение о произошедшем, сотрудники МО МВД России «Невельский» в кратчайшие сроки установили личность подозреваемого в совершении преступления. Им оказался 19-летний безработный невельчанин. Угнанную легковушку с техническими повреждениями вскоре обнаружили в одном из переулков города.

По версии следствия, молодой человек решил воспользоваться чужим автомобилем, чтобы прокатиться. К тому же, по имеющимся данным, машина была не закрыта. Однако далеко ему уехать не удалось. Угонщик бросил ВАЗ и скрылся.

В отношении фигуранта возбудили уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения). Санкция этой статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Ведётся следствие. Выясняются все обстоятельства произошедшего.