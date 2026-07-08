Три человека пострадали в ДТП на улице Яна Райниса в Пскове
В Пскове на улице Яна Райниса у дома № 58 в дорожно-транспортном происшествии пострадали два молодых человека из автомобиля Audi и женщина из автомобиля Land Cruiser, сообщает канал «Псковская сводка. ПАИ» в мессенджере MAX.
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Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX
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Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX
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Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX
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Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX
Пострадавшим оказывается помощь, решается вопрос о госпитализации.
На месте работают бригада медицины катастроф, сотрудники Госавтоинспекции и спасатели АСС. Обстоятельства происшествия выясняются.
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