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Происшествия

Три человека пострадали в ДТП на улице Яна Райниса в Пскове

В Пскове на улице Яна Райниса у дома № 58 в дорожно-транспортном происшествии пострадали два молодых человека из автомобиля Audi и женщина из автомобиля Land Cruiser, сообщает канал «Псковская сводка. ПАИ» в мессенджере MAX.

  • ДТП в Пскове на улице Яна Райниса
    Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX
  • ДТП в Пскове на улице Яна Райниса
    Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX
  • ДТП в Пскове на улице Яна Райниса
    Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX
  • ДТП в Пскове на улице Яна Райниса
    Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX

Пострадавшим оказывается помощь, решается вопрос о госпитализации.

На месте работают бригада медицины катастроф, сотрудники Госавтоинспекции и спасатели АСС. Обстоятельства происшествия выясняются.

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